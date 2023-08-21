Лукашенко спрогнозировал, кто станет следующим президентом России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко высказал уверенность, что на президентских выборах в России в 2024 году будет избран Владимир Путин.

“Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет”, – заявил Лукашенко в интервью .

Лукашенко также высказал мнение, что Путин сейчас не думает про то, кто другой мог бы занять президентский пост в России и продолжить текущий путь развития страны, потому что у него и так много вопросов, требующих решения.

“Страна большая, много других проблем, которые надо решать”, – сказал белорусский президент.