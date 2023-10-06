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Мать тройняшек связывает детей, чтобы они не дрались

редактор ГОРНЯК2201 минуты

New York Post: мать связывает рукава кофт тройняшкам, чтобы они не дрались

Мать четверых детей из Великобритании с ником Identical Triplet Mama в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как она справляется с тройняшками. По словам женщины, чтобы двухлетние тройняшки не дрались, ей пришлось завязывать им руки. На пост женщины в соцсети обратило внимание New York Post.

Женщина объяснила, что находилась в сильном стрессе от того, что трое мальчиков постоянно бьют, царапают и дергают друг друга за волосы, и придумала, как ей казалось, гениальное решение проблемы. На опубликованном в сети видео британка показала, как дети сидят в специальной коляске для тройни, при этом рукава кофт у каждого из них связаны так, что дети не могут высвободить из них руки.

«Я больше не могу смотреть, как они вырывают друг у друга волосы», — подписала ролик женщина.

Столкнувшись с волной негативных реакций, мать отметила, что она завязывает рукава на непродолжительное время, чтобы дети успокоились.

Ролик собрал более 4 млн просмотров, и хотя многие оценили, и даже посмеялись, над находчивостью женщины, другим это не помешало назвать методы воспитания матери «слишком жесткими».

Ранее женщина призналась, что платит ребенку, чтобы он чистил зубы.

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