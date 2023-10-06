Мать тройняшек связывает детей, чтобы они не дрались
New York Post: мать связывает рукава кофт тройняшкам, чтобы они не дрались
Мать четверых детей из Великобритании с ником Identical Triplet Mama в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как она справляется с тройняшками. По словам женщины, чтобы двухлетние тройняшки не дрались, ей пришлось завязывать им руки. На пост женщины в соцсети обратило внимание New York Post.
Женщина объяснила, что находилась в сильном стрессе от того, что трое мальчиков постоянно бьют, царапают и дергают друг друга за волосы, и придумала, как ей казалось, гениальное решение проблемы. На опубликованном в сети видео британка показала, как дети сидят в специальной коляске для тройни, при этом рукава кофт у каждого из них связаны так, что дети не могут высвободить из них руки.
«Я больше не могу смотреть, как они вырывают друг у друга волосы», — подписала ролик женщина.
Столкнувшись с волной негативных реакций, мать отметила, что она завязывает рукава на непродолжительное время, чтобы дети успокоились.
Ролик собрал более 4 млн просмотров, и хотя многие оценили, и даже посмеялись, над находчивостью женщины, другим это не помешало назвать методы воспитания матери «слишком жесткими».
Ранее женщина призналась, что платит ребенку, чтобы он чистил зубы.