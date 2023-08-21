ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Природа Локтевского района
​​Четверо жителей Бийска незаконно отстрелили косуль на 1 млн рублей
Новости Алтай
Горняк22: Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину
Новости Алтай
Горняк22: Киеву придётся решать конфликт с Россией за столом переговоров
Новости Алтай
Горняк22: Штурмовой отряд «Отважных» при поддержке танкистов и разведчиков взял опорный пункт врага
Новости Алтай
Горняк22: «Встретили достойно»: российские мобилизованные рассказали, как жгли американские Bradley
Новости Алтай
Горняк22: Хуже Ельцина, только горбачев: В России определились с главными злодеями

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай515 News
Новости Горняк114 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт126 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Милонов прокомментировал идею брать с депутатов справки от психиатра

редактор01 mins

Виталий Милонов. Архивное фото

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя идею депутатов горсовета Красноярска брать справки у кандидатов в депутаты о психическом здоровье, заявил РИА Новости, что психопатов среди депутатов нет, или они “мастерски скрываются”.

Депутаты горсовета Красноярска хотят обратиться в Госдуму с предложением обязать кандидатов в депутаты и на прочие выборные должности предоставлять справки о психическом здоровье и зависимостях, сообщил на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” депутат горсовета Роман Крастелев.

“Я смотрю на это спокойно: депутат и так проходит строгую медкомиссию и профосмотр. Психопатов среди парламентариев, думаю, нет. Либо мастерски скрываются. Опять же: а не станет ли норма о проверке на нормальность инструментом давления и цензуры? “, – сказал он.

По словам парламентария, с одной стороны, сложно не согласиться с тезисом о психическом здоровье депутатов, но с другой стороны, уже не первый раз “мы сталкиваемся с такого рода предложениями от, как правило, крикливого оппозиционного меньшинства”, – добавил Милонов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News