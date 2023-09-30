30.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Водитель “Нивы” сбил бабушку с ребенком в Заринске
Новости Алтай
Средний размер пенсии в 2024 году может составить более 23 тысяч рублей
Новости Алтай
Такой день. Первые назначения в правительстве и рост зарплат бюджетников на Алтае
Новости Алтай
Утром туман, после осадки. О погоде в Алтайском крае 30 сентября
Новости Алтай
Памятник маршалу Жукову все-таки появится на месте знака-обещания 24-летней давности
Новости Алтай
Не в своей тарелке. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 30 сентября

Коллекция категорий

Бизнес133 Новости
Здоровье199 Новости
Новости Алтай1201 Новости
Новости Горняк225 Новости
Образование143 Новости
Общество321 Новости
Объявления79 Новости
Политика237 Новости
Спорт174 Новости
Платим за интересные новости!

Минцифры: Ким покинул должность замглавы по семейным обстоятельствам

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким. Архивное фото

Дмитрий Ким покинул должность замглавы Минцифры РФ по семейным обстоятельствам, говорится в сообщении министерства.

Ранее в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов появилось распоряжение правительства об освобождении Дмитрия Кима от должности по собственному желанию.

“Председателем Правительства М.В. Мишустиным подписано распоряжение об освобождении от должности заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Дмитрий Матвеевич Ким уходит по семейным обстоятельствам”, – говорится в сообщении.

Дмитрий Ким занимал должность замглавы Минцифры с 2021 года, он координировал работу министерства на различных направлениях отрасли связи – от регулирования рынка телекоммуникаций до развития новых сервисов и перспективных технологий. До этого он работал на разных должностях в “Ростелекоме”.

“Я благодарен команде Минцифры, с которой мы осуществили столько важнейших проектов — проложили оптоволокно на Чукотку, подключили к интернету все российские школы, разработали стратегию развития до 2035 года. Ценю вклад всех коллег и желаю им успехов в дальнейшей работе”, – комментирует Ким.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости