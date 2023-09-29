Мирный атом — это прорыв в социально-экономическом развитии Алтайского края

России в настоящий момент нужны новые подходы в области развития энергетики. Прежде всего это касается атомной генерации, производства водорода, а также создания новых накопителей энергии. Такие перспективы обозначил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

«Нам нужны новые комплексные подходы к развитию энергетики, включая новые решения в сфере атомной генерации, таких перспективных направлений, как водородная энергетика и накопители энергии», — заявил он.

В развитие планов главы государства «Росатом» планирует строить новые АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке. О чем сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

«В чем будет главная «соль»? Нарастить ненамного генерацию в центре, заметно увеличить на Урале и прийти в Сибирь и на Дальний Восток», — сказал Лихачев в ходе недавней рабочей встречи с президентом РФ. Известно, что Челябинская область, и Хабаровский край позитивно высказались о размещении АЭС, понимая, что это дополнительный мощный импульс развития регионов. По итогу, дешевая и устойчивая электроэнергия, создание сотен новых квалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест, создание новой современной инфраструктуры и производств.

Учитывая планы создания нескольких АЭС, одна из которых будет размещена между Уралом и Дальним Востоком, депутаты фракции «Коммунисты России» в Алтайском краевом законодательном Собрании Владимир Козловский и Сергей Матасов предлагают воспользоваться уникальной ситуацией, и разместить АЭС в районе города Рубцовска.

«Атомная электростанция возродит былую славу индустриального города, а возможно и потребует возрождения на современной базе Рубцовского тракторного завода. Мирный атом выведет и Рубцовск, и весь наш край из депрессии, вернет людям веру в будущее, даст им большие перспективы в общественной и личной жизни.

Новосибирск, Красноярск, Иркутск обладают достаточными ресурсами электрогенерации. Алтайский край и Республика Алтай, в силу исторических особенностей, сегодня вынуждены большую часть электричества получать по перетокам от соседей. Именно поэтому инвесторы не могут предлагать нам сколь-либо значимые проекты промышленного производства. Мирный атом решит сразу комплекс проблем, выведет наш край в разряд доноров не только в сфере сельхозпроизводства, но и промышленности. Избыточную часть энергии сможем продавать в Казахстан, в Монголию, Китай. А это дополнительные большие деньги для развития всего региона, повышения уровня и качества жизни каждого жителя края», — рассказал о выгодах совместной инициативы руководитель фракции партии «Коммунисты России» в АКЗС Сергей Матасов.

Коллега С.В.Матасова, опытный производственник Владимир Козловский готов обосновать размещение АЭС именно в рубцовской территории губернатору Алтайского края.

По мнению народных избранников, заявленная Виктором Томенко ещё в первую избирательную кампанию «энергия прорыва» обретет настоящий глубокий и даже сакральный смысл, если губернатор сумеет добиться реализации масштабного, небывалого ранее на Алтае проекта «атомизации».

«Виктор Петрович останется в истории региона и России, как руководитель, сумевший на основе проекта освоения мирного атома возродить экономику Алтайского края, сделать его притягательным для жизни», — уверены Сергей Матасов и Владимир Козловский.

SM News

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