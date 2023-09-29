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Миронов заявил, что СРЗП готова выдвинуть Путина на выборах-2024

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции политической партии “Справедливая Россия – За правду” в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото

Глава партии “Справедливая Россия – За правду” Сергей Миронов заявил РИА Новости, что партия готова не просто поддержать, а выдвинуть кандидатуру президента РФ Владимира Путина на предстоящих в 2024 году президентских выборах.

“Мы будем не то что поддерживать, мы выдвинем Владимира Владимировича Путина. Мы же за это и проголосовали на съезде, что мы не поддержим, а выдвинем как от нашей партии. Он пойдет скорее всего как независимый. Но выдвинуть нам это не мешает”, – сказал Миронов, говоря о планах партии поддержать кандидатуру действующего президента на выборах-2024.Вчера, 14:22

Сам Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Отвечая на этот вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума в середине сентября, он отметил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.

Взято отсюда
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