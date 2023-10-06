Мирзиеев заявил, что остался доволен переговорами с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что очень удовлетворен переговорами со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего визита в Россию.

Мирзиеев 5-7 октября находится в России с официальным визитом.

“Наши сегодняшние переговоры с уважаемым Владимиром Владимировичем прошли в традиционной, как уже Владимир Владимирович сказал, открытой, конструктивной, дружественной, деловой обстановке. Мы многие вопросы, и в узком, и в расширенном (составе), конструктивно, в доверительном плане – обо всем поговорили. Я очень удовлетворен этими переговорами”, – сказал Мирзиеев по итогам встреч в узком и расширенном составах.

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