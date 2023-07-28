Мишустин пообещал губернатору Томенко: «С водой Алтайскому краю обязательно поможем»

Губернатор Виктор Томенко принял участие в федеральном совещании по туризму и встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Совещание прошло 26 июля в Горно-Алтайске.

В числе лидеров

Виктор Томенко доложил о ситуации в отрасли в регионе. По его словам, сегодня Алтайский край находится в числе лидеров по развитию внутреннего туризма. И это дает возможность развивать не только курорты, но и всю инфраструктуру нашего края за счет частных инвестиций и вложений в эту сферу со стороны государства. В прошлом году впервые турпоток в регионе составил 2,2 миллиона человек. По частным инвестициям в туризме тоже был поставлен рекорд — 2,6 миллиарда рублей.

«Учитывая все проекты, которые мы развиваем, это, конечно, далеко не предел. По турпотоку мы уже в этом году рассчитываем на рост на 5–7%. Самые известные и масштабные наши проекты — крупнейшая в России особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета». И, конечно, «Белокуриха горная» — это будет первый в России всесезонный бальнеологический курорт, который строим с нуля. Для обеспечения курорта лечебной минеральной водой сейчас прорабатывается вопрос строительства радонопровода за счет средств федерального бюджета», — отметил Виктор Томенко.

«Для туризма открывается все больше российских субъектов. Алтайский край вошел в десятку самых популярных направлений. Мы запустили программу по строительству модульных отелей, которые набирают все большую популярность. Алтайский край — среди лидеров в этой программе», — заметил Мишустин.

Премьер-министр побывал на презентации бутик-отеля «Август», который находится на территории «Бирюзовой Катуни». Он назвал проект «потрясающим» и похвалил губернатора за успехи в развитии туристической отрасли края. Совсем недавно в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» «Август» получил федеральную поддержку в виде 30 миллионов рублей: правительство РФ выделяет средства на строительство модульных отелей. Это позволит увеличить номерной фонд бутик-отеля вдвое.

Всего Алтайскому краю было выделено 945 миллионов рублей — это самая крупная сумма среди всех регионов России.

«Поддержано 12 проектов. Объем частных инвестиций в эти проекты составит 1,5 миллиарда рублей. А всего до 2028 года инвесторы запланировали реализацию туристических проектов в крае на общую сумму 50,2 миллиарда рублей. Важный эффект от этого — создание больше 4 000 новых рабочих мест», – рассказал губернатор.

Он таже отметил, что за счет частных инвестиций и вложений государства развитие туризма позволяет улучшать всю инфраструктуру края.

Стоим на ногах

В рамках рабочей встречи Виктор Томенко и Михаил Мишустин обсудили вопросы развития региона. Губернатор рассказал об изменениях в экономике и социальной сфере, реализуемых проектах регионального и федерального уровня, решении насущных задач, а также поблагодарил председателя правительства за федеральную поддержку.

«Мы устойчиво стоим на ногах, справляемся со сложностями. Развивается промышленность, сельское хозяйство, реализуется больше 70 крупных инвестпроектов общей стоимостью 190 млрд рублей. Сохраняются высокие темпы строительства жилья — чуть меньше 1 миллиона квадратных метров в год», – отметил он. — За три года мы уже выполнили 5-летние планы. Мы используем все возможности и инструменты для привлечения дополнительных средств в бюджет края. Эти дополнительные источники помогают нам решать инфраструктурные вопросы, например, с дорогами, с транспортом».

Правительство края привлекает федеральные средства для инфраструктурного развития края, в том числе в рамках «Инфраструктурного меню». До 2024 года одобрена поддержка на 18,5 млрд рублей. Значительная часть — 12,3 млрд рублей — это инфраструктурные бюджетные кредиты. На эти деньги в крае построены два моста в Заринске и Белокурихе, три участка дорог протяженностью 15 километров, трансформаторная подстанцию. Продолжается строительство путепровода в Барнауле, 20 километров дороги в Алтайском районе и еще десятки объектов.

За счет казначейского кредита на 800 млн рублей было решено закупить 65 новых автобусов для крупных и небольших городов края. После запроса о нехватке транспорта для медиков удалось закупить и передать районам 48 автомобилей скорой помощи и 15 передвижных ФАПов. За последние годы это самое масштабное поступление автомобилей для медиков.

Модернизировать водоснабжение

Губернатор края попросил поддержки Председателя Правительства России в решении вопроса по модернизации системы водоснабжения в ряде территорий региона. Две трети жителей края пользуются артезианскими скважинами. При этом вода в крае жесткая. Для решения этого вопроса нужно применять современные системы очистки, заниматься бурением дополнительных скважин, ремонтировать и строить новые сети.

«Дополнительно на работы в 56 населенных пунктах края, где живут 84 тысячи человек, необходимо дополнительно около 200 млн рублей», – пояснил Виктор Томенко.

Председатель Правительства РФ выразил поддержку в решении проблемного вопроса и дал соответствующие поручения.

«Важно, что Алтайский край пользуется специальными инструментами. С водой мы обязательно поможем, поручения дадим, организуем в ближайшее время», — сказал Мишустин.

В ходе встречи Виктор Томенко подробно рассказал, какие меры по улучшению качества водоснабжения в муниципалитетах уже приняты на региональном уровне. Так, за последние пять лет на модернизацию системы водоснабжения края было направлено 3,5 млрд рублей. Было проложено и отремонтировано 200 км водопроводных сетей, пробурено 402 артезианских скважины, построено 68 водонапорных башен.

«В этом году начали реализовывать еще одну масштабную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой нам было выделено через Фонд развития территорий 2,1 млрд рублей. Работы запланированы в том числе в Калманском, Усть-Калманском, Троицком районах», – сообщил Виктор Томенко.

Максимум возможностей

Мишустин уделяет особое внимание Алтайскому краю. После каждой встречи край получает деньги на крупные проекты. Так, на прошлой встрече с Мишустиным губернатор договорился о выделении средств на покупку машин скорой помощи для края. Благодаря встречам губернатора Томенко с главой правительства, Алтайский край получил поддержку более чем на 20 млрд рублей.

Алтайский край участвует во всех федеральных программах и получает деньги на строительство и ремонт дорог, на очищение воды, на строительство школ и больниц, очистные сооружения и многое другое.

За последние несколько лет благодаря федеральным деньгам регион смог приобрести более 30 единиц дорожно-строительной техники, построил 5 дорог в новых жилых кварталах Барнаула, запустил в Рубцовске технопарк по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За лето регион посетили министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда Антон Котяков и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По итогам каждого визита губернатор смог договориться о дополнительной поддержке соответствующих сфер.

В мае Виктор Томенко по видеосвязи встретился с Владимиром Путиным. Президент отметил перспективы туристической отрасли Алтайского края, инвестпроекты и пообещал ему рассмотреть вопрос о выделении краю денег на новую аэродромную полосу и вспомогательное оборудование для аэропорта.