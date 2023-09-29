Митинги – под запретом

Сентябрьская сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания завершилась очередным наступлением на права граждан. Депутаты внесли изменения в краевой закон о митингах, значительно сокращающие места проведения публичных акций. Фракция КПРФ выступила против таких новшеств.

Очередная сессия краевого Заксобрания состоялась 27 сентября. Самым обсуждаемым стал законопроект об изменениях в порядок проведения публичных акций в Алтайском крае. Помимо запрета для граждан, признанных иноагентами, проводить публичные акции, был расширен перечень мест, где пикетировать и митинговать запрещается. Это территория речных, железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, организаций медицины, соцзащиты и культуры, детских и спортивных площадок, зданий органов власти, объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры. Позицию фракции КПРФ по этому законопроекту представил Александр Волобуев: – Принимая решение об очередных ограничениях прав граждан в возможностях для выражения своего мнения, каждый депутат должен задаться вопросом: вот, мы сейчас запрещаем митинги практически везде, а что будет дальше? Что будет, когда кухонное возмущение выльется в публичное негодование? Я, конечно, понимаю, чем руководствовались федеральные парламентарии, когда запретили митинговать около органов государственной власти: никому не хочется слушать критику в свой адрес и под своими окнами. Граждан, особенно возмущенных граждан, необходимо слышать и слушать. Запрещая митинги, власть сама себе копает могилу: протест, который не может законно заявить о себе, почти наверняка проявит о себе в незаконной плоскости. Дополнительно вызывает озабоченность, что эти поправки приведут к двойным стандартам: согласно проекту закона публичные мероприятия теперь почти нигде нельзя будет проводить. Точнее мероприятия теперь запретят проводить оппозиции, а власти и провластным организациям будет зеленый свет. Фракция КПРФ будет голосовать против данного законопроекта. В итоге 18 депутат проголосовали против законопроекта (фракция КПРФ), 5 депутатов воздержались (фракция «Справедливая Россия») и 40 депутатов обеспечили принятие репрессивных изменений (фракции «Единая Россия», «Коммунисты России» и ЛДПР).

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