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Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото

Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил готовность встретить президента России Владимира Путина в Индии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран “большой двадцатки” (G20).

“В целом, вы знаете, такой позитивный фон российско-индийских отношений, в том числе во многом благодаря взаимодействию наших лидеров: Владимира Владимировича Путина и господина Моди, которые находятся в постоянном рабочем контакте: и очном, и телефонном разговоре. Господин Моди сказал, что рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии. Полагаю, что у нас есть хорошая база и хорошая масштабная перспектива”, – сказала Матвиенко журналистам.

Спикер Совфеда также сообщила, что передала Моди привет и наилучшие пожелания от Путина.

“Господин Моди отметил, что очень удовлетворён тем, как развивается российско-индийское сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства и многих других направлений”, – резюмировала она.

город Горняк
Взято отсюда
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