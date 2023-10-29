Москвичам рассказали о возвращении тепла в столицу

Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Москве и Подмосковье

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал «Ленте.ру», что в понедельник, 30 октября, в Москву и большинство регионов средней полосы России вернется осенняя погода.

По словам синоптика, во вторник, среду и четверг температура может превысить +10°С. До +15°С ожидается в Орловской, Курской и Воронежской областях и в Тамбове.

«Это будет хороший, мощный, энергичный заток тепла на Русскую равнину. Этому затоку тепла будет подвержена не только Москва и Подмосковье, но и большинство областей средней полосы России», — пояснил Шувалов.

До этого синоптики сообщали, что в Москве ожидается облачная погода, местами небольшие осадки, гололедица и температура до нуля градусов в воскресенье.

Днем в столице прогнозируется от 0°С до +2°С. В ночь на понедельник ожидается до -3°С. В некоторых районах столицы ожидаются осадки и гололедица.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

город Горняк



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