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Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Экс-футболист Мостовой назвал хавбека «Зенита» Вендела лучшим игроком РПЛ

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал лучшего игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) на текущий момент. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«После отъезда Малкома это Вендел. Он сейчас является лучшим игроком в РПЛ, лидером «Зенита». По крайней мере, пока так. «Зенит» с ним и без него — это разные команды. С Венделом команда играет значительно увереннее», — заявил экс-футболист.

Бразильский полузащитник пропустил предсезонную подготовку и несколько игр на старте чемпионата. В это время он находился на родине.

В текущем сезоне Вендел провел за петербургский клуб восемь матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи. «Зенит» после девяти туров чемпионата России набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

В ближайшем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Оренбургом».

Ранее бразильский журналист заявил, что у Вендела проблемы с головой.

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