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“Мы были очень глупы”. Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Боевая работа самоходной артиллерийской установки “Мста-С” в зоне проведения спецоперации. Архивное фото

Россия построила большую и мощную армию во время специальной военной операции, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.«”Они (россияне. — Прим. ред.) очень сильно нарастили Вооруженные силы в этой операции, модернизировали их и реорганизовали. Мы, возможно, не видели такой смертоносной армии в Европе с начала 1980-х годов”, — поделился мнением эксперт.

Макгрегор сыронизировал, что это отчасти “достижение” руководства Соединенных Штатов, которое проводило недальновидную политику по отношению к России. Вашингтон пытался предотвратить создание Москвой мощного военного потенциала, но получил прямо противоположный результат, отметил он.

“Мы поступили очень глупо”, — резюмировал полковник.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что укрепление армии остается безусловным приоритетом правительства. Как подчеркнул глава государства, Россия продолжит создавать новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Войска получат ударные беспилотники, выпуск которых увеличится, уточнил Путин.

Горняк22
Взято отсюда
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