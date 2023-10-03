Муниципальные образования Алтайского края получат дополнительные 700 млн рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о выделении муниципальным образованиям дополнительных 697,4 млн рублей.

Основной объем средств пойдет на подготовку к отопительному сезону, в том числе на обеспечение критически важных объектов резервными источниками электрической энергии. Кроме того, деньги потратят для пополнения муниципальных запасов угля, получение паспортов готовности к отопительному сезону, а также на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований и решение ими текущих первоочередных задач.

Всего в 2023 году муниципальным образованиям дополнительно направлено 7,9 млрд рублей, общий объем финансовой поддержки составил более 60 млрд рублей.

По инициативе губернатора более 4 млрд рублей дополнительно направят муниципальным образованиям Алтайского края

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