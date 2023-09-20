На Алтае обсуждают назначение сенатором от Алтайского губернатора Натальи Кувшиновой - ГОРНЯК22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не стал держать долгую интригу с назначением сенатора в Совет Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительной ветви власти. На этот высокий пост назначена 37-летний политик Наталья Сергеевна Кувшинова.

До этого назначения Кувшинова была представителем губернатора Алтайского края в Алтайском краевом собрании депутатов. А перед этим представляла регион в Государственной Думе РФ 7-го созыва.

Информация о возможном назначении губернатором достаточно молодого политика в Совет Федерации появлялась в региональных политических телеграм-каналах ещё до объявления победы на губернаторских выборах В.П. Томенко. Как известно, каждый кандидат на пост губернатора был обязан обозначить трёх возможных персон на сенаторский пост. Помимо Н.С. Кувшиновой, назывались имена председателя краевой Общественной палаты Юрия Вениаминовича Шамкова и депутата Госдумы Ивана Ивановича Лоора. Но, именно Кувшинова называлась, как наиболее вероятный вариант предстоящего решения главы региона. Так и произошло.

Тем не менее, в сегодняшних постах в Telegram авторы выдвинули версии, что данное назначение обсуждалось и с другими кандидатами. Мало того, подковёрных дел «знатоки» выказали глубокие познания закулисных политических переговоров аж до «башен Кремля».

Но интриги не случилось. При этом, разумеется, столь серьезное предложение со стороны ныне переизбранного губернатора края (на тот момент одного из вероятных претендентов на губернаторский пост) не могло проходить без всесторонних обсуждений. И о том, что шансы войти в Совет Федерации были у каждого, сегодня подтвердил сам Виктор Томенко.

«Благодарю своих соратников — Ивана Ивановича Лоора и Юрия Вениаминовича Шамкова — за большую работу, проделанную в течение прошедшей губернаторской кампании. Мы продолжаем работать вместе на благо жителей нашего края», — отметил Губернатор у себя в телеграм-канале.

На сегодняшний день оба названных уважаемых на Алтае политика обладают серьезным социальным статусом, и активно продвигают интересы Алтайского края, как на региональном, так и федеральном уровне. И, в любом случае, сенаторское кресло от губернатора Алтайского края могло достаться лишь одному из троих.

«Смена поколений» — так назвали случившееся авторы одного из телеграм-постов, намекая на случившуюся замену в Сенате возрастного экс-губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина.

SM News