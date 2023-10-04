На Алтае подвели итоги этапа конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»

Участниками конкурса стали дети в возрасте от 6 до 14 лет, проживающие в самых разных районах края. Дети транспортных полицейских Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России приняли участие в ежегодном Всероссийском конкурсе детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Работы прислали ребята в возрасте от 6 до 14 лет, проживающие в самых разных районах края. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Общественного совета при Алтайском ЛУ МВД России и сотрудники транспортной полиции Алтая, отобрала лучшие работы из 14 представленных. После подсчета голосов определились имена победителей в каждой из возрастных категорий. Ими стали: 7-летняя Екатерина Горшкова, дочь старшего инспектора ОДН Алтайского ЛУ МВД России; 7-летняя Елизавета Хламова, дочь полицейского ОППСП ЛОП на станции Алтайская Алтайского ЛУ МВД России; 8-летний Николай Савоченко, сын полицейского ОППСП ЛПП на станции Усть-Тальменская Алтайского ЛУ МВД России; 8-летний Никита Горожанин, сын полицейского отделения (комендантского) по охране объектов ОВД Алтайского ЛУ МВД России; 11-летний Егор Штойко, сын старшего специалиста направления МТиХО ЛОП в аэропорту г. Барнаула Алтайского ЛУ МВД России; 11-летняя Арина Чурсина, дочь полицейского отделения (комендантского) по охране объектов ОВД Алтайского ЛУ МВД России. Традиционно все участники конкурса будут поощрены благодарственными письмами, а работы победителей направлены в управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу для участия в следующем этапе конкурса. Сотрудники полиции и представители Общественного совета при Алтайском ЛУ МВД России благодарят за творческий подход и старание ребят, которые проявили интерес к конкурсу «Мои родители работают в полиции» и подошли с фантазией и интересом к творческим работам.

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