04.10.2023

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На передовую! Общественный штаб “Все для фронта, все для победы!” отправил очередной груз на фронт

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Алтайские социалисты от всей души благодарны тем людям, которые принимают участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО, раненых в госпиталях, жителей Херсонщины, проживающих в “забытых” селах прифронтовой “безвластной” полосы. Общественным штабом “Все для фронта, все для победы!” отправлена не одна машина с теми вещами, которые просят сами солдаты. Очередная отправка состоялась накануне.

Как сообщил Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета, на территории которого находится основной склад штаба, часть посылок в тот раз адресные – они “поедут” до Ростова-на-Дону, а оттуда с нашими людьми на передовую. Все финансовые вопросы, связанные с отправкой гуманитарной помощи, по традиции, взял на себя депутат Госдумы Александр Васильевич Терентьев.

Помогли в сборах очень много людей, но особенно отличились жители Сорочьего Лога, которые за 3 дня (!) собрали 2 куба груза для взвода своего земляка Дмитрия, – написала в своих социальных сетях депутат АКЗС фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ ” Лариса Колесникова, которая также принимает непосредственное участие в организации работы штаба. Поблагодарила Лариса Колесникова двух постоянных спонсоров – это ИП Козлов В.А. и НПО “НЗЭО”, руководит которым справедливоросс Евгений Куксин. “Благодаря вам на фронт поехал самый тяжелый – строительный груз, большое спасибо!“, – написала депутат. Евгений Куксин в свою очередь рассказал, что они решили внести свою лепту и приобрести бойцам инвентарь, который они сами просили. “Топоры, лопаты, молота, степлеры и скобы, плёнка потолще, фонари… – пусть они помогут нашим ребятам!“, – отмечает партиец.

Отметили социалисты бескорыстный и кропотливый труд неутомимого координатора штаба Светланы Купиной. Кстати, на веранде дома Купиных уже организован второй большой склад штаба “Все для фронта, все для победы!” “Вот уж кто поработал физически…, – говорит Лариса Колесникова. – Светлана запечатала и подписала каждую коробку, вместе с мужем закупалась на собранные деньги, после основной работы бескорыстно занималась фасовкой меда, продуктов и всевозможных вещей. Света большое тебе СПАСИБО!

Так победим! Потому что мы вместе.

Взято отсюда

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