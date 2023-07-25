На президиуме Совета Законодателей обсудили интеграцию новых субъектов РФ

Председатель АКЗС Александр Романенко принял участие в заседании президиума Совета Законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. Обсуждение прошло 21 июля в формате видеосвязи.

Главной темой мероприятия стала интеграция новых субъектов Российской Федерации в правовую систему страны.

Неоднократно Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости скорейшей правовой и социально-экономической интеграции Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Херсонской и Запорожской областей в российскую правовую систему.

После этого были поставлены задачи по интеграции новых субъектов в судебную систему страны, чтобы гарантировать права жителей этих территорий по повышению уровня жизни граждан, наращиванию программы социально-экономического восстановления и развития новых территорий, ускорению процесса их полного вхождения в правовое пространство России.

Вопросы интеграции новых субъектов РФ в правовую систему страны являются приоритетными для парламента, считает Ирина Яровая. Она предложила Министерству юстиции РФ рассмотреть вопросы возможности проведения постоянного мониторинга по правовой интеграции новых субъектов РФ.

«Такой формат позволит оперативно восполнять пробелы в законодательстве, а также правильно и вовремя реагировать на запросы территориальных органов власти и самих жителей», — считает Яровая.

Андрей Яцкин напомнил, что по поручению Владимира Путина граждане новых субъектов должны получать от государства все меры социальной защиты быстро, комфортно и в полном объеме. Кроме того, реализация принятых региональных программ социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона позволит им выйти на общероссийский уровень к 2030 году, сообщили в Совете Федерации.

По итогам обсуждения принято решение продолжать работу по оказанию содействия законодательным органам новых регионов и обеспечить комплексную экспертную оценку внесенных в Госдуму проектов федеральных законов, связанных с образованием в составе страны новых субъектов, рассказали в АКЗС.

На мероприятии заявлено, что необходимо разработать меры по привлечению специалистов для работы в новых субъектах, в том числе в сфере образования и медицины. Также поставлена задача проработать правовое регулирование сохранения групп инвалидности, ранее установленных гражданам, проведение работ по сохранению отдельных объектов культурного наследия в упрощенном порядке и другие вопросы.

Принятые решения будут направлены Президенту страны, в Правительство РФ, Совет Федерации, Госдуму, Госсовет, законодательные органы субъектов РФ и высшим должностным лицам субъектов.

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