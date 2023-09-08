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На выборах в Амурской области и Якутии открылись избирательные участки

ГОРНЯК2201 mins

Избиратель на избирательном участке. Архивное фото

Избирательные участки открылись в первый день трёхдневного голосования на выборах губернатора Амурской области и главы и госсобрания Якутии.

Участки на выборах губернатора Амурской области открылись в 8.00 местного времени 8 сентября (2.00 мск 8 сентября). Местные жители в течение трех дней смогут проголосовать за одного из пяти кандидатов. На этот пост претендуют: Роман Санжаревский от партии “Новые люди”, действующий губернатор Василий Орлов от “Единой России”, Евгений Завгородний от партии “Справедливая Россия – Патриоты – За правду”, Сергей Рафальский от “Коммунистов России”, Борис Белобородов от КПРФ.

В единый день голосования в Приамурье также будут выбирать главу города Свободный и депутатов городских, районных и сельских советов в ряде муниципалитетов. По данным на 1 июля, в Амурской области зарегистрировано 592 857 избирателей.

За пост главы Якутии будут бороться четыре кандидата: действующий глава республики Айсен Николаев (“Единая Россия”), Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ), Игорь Борисов (“Коммунисты России”). Прямые выборы продлятся три дня – 8, 9 и 10 сентября.

Также якутянам предстоит выбрать депутатов седьмого созыва Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). По данным ЦИК Якутии, на выборах в Ил Тумэн представлены 6 партий – “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР, “Справедливая Россия – Патриоты за правду”, “Родина” и “Новые люди”. Всего число кандидатов составило 592 человека.

По данным Государственной автоматизированной системы “Выборы”, численность избирателей в Якутии составила 641 592 человека.

Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Взято отсюда
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