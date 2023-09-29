Нагорно-Карабахская республика прекращает существование: что это значит

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Непризнанная другими странами Нагорно-Карабахская республика, просуществовав 32 года, прекращает свое существование после военной операции Азербайджана

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года, пишет ТАСС со ссылкой на 24News. am.

Рассказываем, что это значит, какие события к этому привели и сколько просуществовала Нагорно-Карабахская республика.

Конфликты в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах – взрывоопасная территория, где сошлись интересы Армении и Азербайджана. В регионе часто происходили войны, которые двигали границу государств туда-обратно.

На территории Нагорного Карабаха расположена непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР, Арцах). Вокруг нее не один раз происходили военные столкновения, рассказывает РБК.

С 1921 года Нагорный Карабах входил в состав Азербайджанской ССР на правах широкой автономии.

В 1988 году в регионе началось широкое общественное движение за воссоединение с Арменией.

10 декабря 1991 года в Нагорном Карабахе состоялся референдум о независимости от Азербайджана, за проголосовали большинство участников голосования. Появилась непризнанная другими странами Нагорно-Карабахская республика.

Потом были две карабахские войны. С декабря 2022 года Карабах фактически взят в блокаду. Весной 2023 года азербайджанские пограничники установили на границе с Арменией контрольно-пропускной пункт.

События в Нагорном Карабахе в сентябре 2023

19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе операцию “по восстановлению конституционного строя”. Официально причиной для проведения операции стало то, что вооруженные силы Армении минируют территории в Нагорном Карабахе и обстреливают позиции азербайджанской армии, пишет РБК.

19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли – Физули – Шуша на минах взорвались два автомобиля. Погибли и гражданские и военные. Ответственность за оба происшествия Минобороны Азербайджана возложило на разведывательно-диверсионные группы вооруженных сил Армении.

Начались военные действия, в которых погибали люди. Командование российских миротворцев призвало стороны немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В итоге власти Нагорного Карабаха решили прекратили огонь и сложить оружие.

20 сентября Баку и Степанакерт (столица НКР) заключили соглашение о прекращении огня. В документе оговаривались также вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники, пишет РБК. При этом власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

Что означает указ о прекращении существования НКР

Согласно указу, подписанному главой НКР, со следующего года непризнанной республики официально не будет существовать. Указ распускает все госучреждения и организации, которые находятся в подчинении республики.

Населению НКР (в том числе находящимся за пределами республики) следует “ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными” Азербайджаном, “с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе”.

Указ вступил в силу.

Взято отсюда