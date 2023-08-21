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Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики

редактор01 mins

Флаг России в Луганске. Архивное фото

Народный совет Луганской Народной Республики принял закон, по которому депутаты изберут главу региона, сообщил председатель совета Денис Мирошниченко, его слова привела пресс-служба в телеграм-канале.«”Глава ЛНР избирается депутатами Народного совета ЛНР из числа трех кандидатов, представленных президентом России”, — говорится в заявлении.

Избрание руководителя региона проходит тайно.

Единый день голосования в этом году пройдет 10 сентября. Как сообщали в ЦИК, запланированы выборы 20 губернаторов и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Луганская Народная Республика вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума.

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