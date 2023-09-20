Наталья Кувшинова будет представлять правительство Алтайского края в Совете Федерации - ГОРНЯК22

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», член Президиума Регионального политсовета партии Наталья Кувшинова указом губернатора Алтайского края Виктора Томенко наделена полномочиями сенатора Российской Федерации.

Об этом стало известно 18 сентября после официального вступления в должность главы региона, победившего на выборах 8 – 10 сентября.

В Совете Федерации Наталья Кувшинова придет на смену экс-губернатору Алтайского края Александру Карлину .

Напомним, Наталья Кувшинова была председателем Молодежного парламента при Государственной Думе, затем ее депутатом VII созыва. С октября 2021 года работала представителем губернатора и правительства региона в Алтайском краевом Законодательном Собрании.