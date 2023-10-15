Сенатор Российской Федерации, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова 12 октября подробнее познакомилась с работой алтайского филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и обсудила с его руководством дальнейшее взаимодействие.

Руководитель филиала Владимир Мидонов вместе с коллегами рассказал, какую помощь получают в фонде бойцы и члены их семей.

«Поговорила с каждым сотрудником, уточнила, какие сложности возникают и в чем нужна помощь. Обсудили увековечивание памяти участников СВО, оказание им медицинской помощи в «гражданских» больницах, реализацию федеральных и краевых мер поддержки. Ряд вопросов и предложений взяла в работу», – сообщила Наталья Кувшинова.

Она подчеркнула, что поддержка участников СВО и членов их семей остаются в фокусе самого пристального внимания руководства страны и Алтайского края.

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