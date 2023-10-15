16.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Унесённые «Бураном». Хоккеисты «Динамо-Алтая» на выезде уступили команде из Воронежа – 1:5
Политика
Алтайский министр Дмитрий Попов может уйти на повышение в федеральный Минздрав
Политика
Наталья Кувшинова встретилась с сотрудниками государственного фонда «Защитники Отечества»
Общество
Учащиеся начальной школы МБОУ “СОШ 93” Центрального района г. Барнаула вышли на уборку кромки Ленточного бора
Образование
Амбассадор ФКР из Алтайского края: каждый здесь может найти свою нишу
Здоровье
Жителей Барнаула приглашают понаблюдать за Сатурном и Юпитером

Коллекция категорий

Бизнес186 Новости
Здоровье442 Новости
Новости Алтай1877 Новости
Новости Горняк232 Новости
Образование225 Новости
Общество450 Новости
Объявления80 Новости
Политика389 Новости
Спорт260 Новости
Платим за интересные новости!

Наталья Кувшинова встретилась с сотрудниками государственного фонда «Защитники Отечества»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Сенатор Российской Федерации, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова 12 октября подробнее познакомилась с работой алтайского филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и обсудила с его руководством дальнейшее взаимодействие.

Руководитель филиала Владимир Мидонов вместе с коллегами рассказал, какую помощь получают в фонде бойцы и члены их семей.

«Поговорила с каждым сотрудником, уточнила, какие сложности возникают и в чем нужна помощь. Обсудили увековечивание памяти участников СВО, оказание им медицинской помощи в «гражданских» больницах, реализацию федеральных и краевых мер поддержки. Ряд вопросов и предложений взяла в работу», – сообщила Наталья Кувшинова.

Она подчеркнула, что поддержка участников СВО и членов их семей остаются в фокусе самого пристального внимания руководства страны и Алтайского края.

новости Алтайский

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости