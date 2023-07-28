“Не помогли”. Бывший алтайский вице-премьер не стал кандидатом в главы НСО

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По словам Андрея Щукина, возглавляемым им “Коммунистам России” в Новосибирской области просто “не помогли” в прохождении муниципального фильтра

Бывший вице-премьер Алтайского края и руководитель отделения партии “Коммунисты России” в Новосибирской области Андрей Щукин не предоставил подписные листы для прохождения муниципального фильтра. Об этом политик сообщил корреспонденту “Толка”.

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По словам политика, возглавляющего в Новосибирской области “Коммунистов России”, его партия намерена доказать, что “настоящие коммунисты” именно они

По словам Щукина, причиной неудачи стало то, что ему в сборе подписей муниципальных депутатов и глав поселений “не помогли”. А не стали помощниками несостоявшегося кандидата представители властей региона.

При этом о точном количестве собранных избирательских автографов Андрей Щукин не рассказал, отметив, что это “закрытая информация”. Однако, по его же словам, дефицит подписей был существенным.

Какого-либо намерения поддержать другого кандидата из числа тех, кто все же попадет в бюллетень, Щукин пока не имеет и никаких предложений о чем-то подобном ему не поступало. Сам же факт его “недопуска” к выборам, по мнению политика, на губернаторской кампании в регионе никак не скажется.

Напомним, еще в июне Андрей Щукин заявлял , что у комроссов в Новосибирской области нет достаточного числа собственных депутатов для прохождения муниципального фильтра. А потому уповать им остается лишь на помощь коллег из других политических лагерей. При этом в случае прохождения фильтра, по мнению Щукина, он все же смог бы “навязать серьезную борьбу”.