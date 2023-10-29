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“Не понимаем, что произошло”. В США пришли в шок от хода Путина на Украине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото

США не могут понять, как России удалось создать такую мощную противовоздушную оборону в зоне специальной операции, сказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.«”Мы до сих пор не знаем, что, черт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители (ВСУ. — Прим. ред.) сбиваются. Мы заполняем небо своими радарами и АВАКСами (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), наблюдаем за всем, но не можем понять, что происходит. Зато русские знают”, — заявил эксперт.

По его словам, многоуровневая и сложная российская ПВО сбивает все, что взлетает у противника в районе боевых действий.

Риттер убежден, что система ПВО, которую разработали российские ученые и инженеры, обеспечит Москве превосходство в воздухе в войне будущего. Все передовые самолеты ВВС США будут буквально “испаряться в воздухе” в случае гипотетического конфликта, спрогнозировал бывший разведчик.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки “Восток” в зоне специальной военной операции сообщил, что в российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов.

горняк
Взято отсюда
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