“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают онлайн-акцию в честь Дня рождения партии

Главный ценностью нашей партии были, есть и остаются активные, неравнодушные и ответственные люди на местах. Именно благодаря их работе, энергии и небезразличию к судьбе своей малой родины и её жителей, нам удаётся добиваться справедливости. В преддверии Дня рождения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ , на примере барнаульской партячейки рассказываем, чем занимаются активисты и какие проекты реализуют.

Работа в местном отделении выстраивается в основном с помощью проектов, которые активисты продолжают реализовывать и сегодня. Так, партийцы успешно воплотили в жизнь проект “Народный сад”, в результате которого порядка тысячи желающих получили в подарок саженцы жимолости, клубники, малины и смородины. Однако работа с садоводами не заканчивается. Барнаульские социалисты разбираются с проблемами водоснабжения, бесхозными электрическими сетями и проведением коммуникаций на дачных участках.

Также партийцы намерены продолжить работу по патриотической тематике. Успешно зарекомендовал себя конкурс детского рисунка “Герои России и Донбасса”, в котором приняли участие свыше 300 участников и десятки педагогов. Маленькие художники и их наставники получили награды от депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева. Связь с ними, по словам руководителя барнаульских социалистов Людмилы Сусловой, налажена. Поэтому подобный конкурс будет проведён и в следующем году. Также формируется команда проекта “Коммунальный дозор”, которая будет заинтересована в знаниях о своих правах, о расчётах тарифов, состоянии домов, деятельности УК и т.д.

“Наша справедливая команда регулярно пополняется, число сторонников растёт. И это лучший показатель нашей работы. В ближайшее время партийные билеты получат 250 барнаульцев, которые не остались равнодушными к проблемам города. Присоединяйтесь в наши справедливые ряды! Нас ждёт много интересного“, – отметила Людмила Суслова.

В честь дня рождения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ алтайские социалисты объявляют онлайн-акцию “Неделя с депутатом“. Каждый желающий задать вопрос о деятельности партии, рассказать о своей проблеме, поделиться своими идеями и т.д. в любое время может обратиться несколькими способами:

Позвонить в Общественную приёмную депутата Государственной Думы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева по телефону 8 (3852) 56-96-10 или обратиться лично по адресу: Социалистический, 26, предварительно записавшись.

Связаться по телефону или в WhatsApp Секретарю Бюро регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае, депутату АКЗС Евгении Боровиковой по телефону: 8 913 029 9409.

Позвонить в региональное отделение по номеру: 8 (3852) 50-17-25 или прийти по адресу: Деповская, 7, офис А-202.

Свои вопросы можно задать руководителю барнаульских социалистов, депутату АКЗС Людмиле Сусловой, написав на электронную почту mo.lenin@mail.ru или позвонив по номеру: +7 (960) 951-11-42 (также можно написать на WhatsApp). Если вы хотите занести свои обращения, то приходите в офис местного отделения по адресу: Пушкина, 29а, каб. 3, предварительно записавшись.

Или обратиться в Центр защиты прав граждан по телефону: 8 (3852) 29-90-99 или по адресу: Деповская, 7, офис А-116.

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