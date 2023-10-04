Новосибирская фирма подала в суд на мэрию Новоалтайска за “бегство” от контракта

Фото: Толк

Причиной для спора между муниципалитетом и частной компанией стало строительство новых мастерских для городского лицея №8

Компания “СС-Строй Регион” обратилась в суд с иском против администрации Новоалтайска, который связан с контрактом на строительство учебных мастерских для городского лицея №8. Информация об этом размещена в картотеке суда.

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Компания требует признать недействительным односторонний отказ администрации от выполнения контрактных обязательств.

Как сообщили в “СС-Строй Регион” корреспонденту “Толка”, заказчик не предоставил необходимую техническую документацию и не заплатил аванс, предусмотренный контрактом. Кроме того, не были предоставлены и важные технические решения: разрешение на спил шести деревьев, план по размещению строительной площадки и даже пункт отвала грунта.

При этом мотивы заказчика строителям остались неизвестны, однако в компании предполагают, что причиной отказа от обязательств стала нехватка бюджета.

По данным системы ЕИС “Закупки”, контракт с “СС-Строй Регион” действительно расторгнут в одностороннем порядке. Новым исполнителем работ могла стать компания “Вавилон” (на торгах заняла второе место). Однако фирма от заключения контракта уклонилась, а потому судьба учебных мастерских находится под вопросом. Кстати, закончить работы подрядчик, согласно проекту контракта, должен был не позднее 7 декабря 2023 года. С момента заключения договора строителям необходимо было бы снести гараж и построить здание мастерских, а также провести необходимые коммуникации и осуществить благоустройство.

По проекту подрядчик должен был возвести одноэтажное здание прямоугольной формы из трехслойных сэндвич-панелей. В помещении предполагали разместить комбинированную мастерскую по металлу и дереву, инструментальную, кладовую для хранения сырья и материалов готовой продукции, гардероб для учеников.

В мэрии Новоалтайская “Толку” заявили, что с претензиями со стороны строительной компании не согласны. Для разъяснения вопроса редакция направила запрос в профильный отдел администрации.

Взято отсюда