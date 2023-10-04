04.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Бийские школьники строят будки и шьют бандажи для бездомных кошек и собак.
Новости Горняк
В Локтевском районе отремонтируют 60-летний Дом Культуры
Новости Алтай
В Новосибирской области 14-летняя школьница пыталась убить сверстницу канцелярским ножом
Новости Горняк
В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками
Новости Алтай
В Рубцовске задержали террориста! Видео
Новости Алтай
Скульптуру из 11 тысяч гаек создал барнаулец. Моделью выступила жена мастера

Коллекция категорий

Бизнес149 Новости
Здоровье313 Новости
Новости Алтай1375 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование158 Новости
Общество374 Новости
Объявления80 Новости
Политика290 Новости
Спорт211 Новости
Платим за интересные новости!

Новосибирская фирма подала в суд на мэрию Новоалтайска за “бегство” от контракта

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Толк

Причиной для спора между муниципалитетом и частной компанией стало строительство новых мастерских для городского лицея №8

Компания “СС-Строй Регион” обратилась в суд с иском против администрации Новоалтайска, который связан с контрактом на строительство учебных мастерских для городского лицея №8. Информация об этом размещена в картотеке суда.

03 августа, 6:02 Подрядчик не создал участок под застройку на Лесном пруду в Барнауле в срок

На Лесном пруду в Барнауле подрядчик не смог подготовить искусственный участок под застройку в срок и теперь судится с Минприроды

Компания требует признать недействительным односторонний отказ администрации от выполнения контрактных обязательств.

Как сообщили в “СС-Строй Регион” корреспонденту “Толка”, заказчик не предоставил необходимую техническую документацию и не заплатил аванс, предусмотренный контрактом. Кроме того, не были предоставлены и важные технические решения: разрешение на спил шести деревьев, план по размещению строительной площадки и даже пункт отвала грунта.

При этом мотивы заказчика строителям остались неизвестны, однако в компании предполагают, что причиной отказа от обязательств стала нехватка бюджета.

По данным системы ЕИС “Закупки”, контракт с “СС-Строй Регион” действительно расторгнут в одностороннем порядке. Новым исполнителем работ могла стать компания “Вавилон” (на торгах заняла второе место). Однако фирма от заключения контракта уклонилась, а потому судьба учебных мастерских находится под вопросом. Кстати, закончить работы подрядчик, согласно проекту контракта, должен был не позднее 7 декабря 2023 года. С момента заключения договора строителям необходимо было бы снести гараж и построить здание мастерских, а также провести необходимые коммуникации и осуществить благоустройство.

По проекту подрядчик должен был возвести одноэтажное здание прямоугольной формы из трехслойных сэндвич-панелей. В помещении предполагали разместить комбинированную мастерскую по металлу и дереву, инструментальную, кладовую для хранения сырья и материалов готовой продукции, гардероб для учеников.

В мэрии Новоалтайская “Толку” заявили, что с претензиями со стороны строительной компании не согласны. Для разъяснения вопроса редакция направила запрос в профильный отдел администрации.

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости