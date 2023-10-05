Нужно защищать людей, а не собак: Леонид Слуцкий — о бродячих животных

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказался о ситуации с нападениями бродячих собак на людей

«Будем выступать за химическую кастрацию, за стерилизацию, за поимку этих животных. В регионах не хватит средств, чтобы организовать такую работу с животными, как в Москве. Когда одного за другим детей грызут собаки, что ни положи на другую чашу весов, это всегда перевесит. Мы должны защищать людей, поэтому ЛДПР поддержала жёсткий вариант закона о бродячих животных», ‒ сказал Леонид Слуцкий.

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