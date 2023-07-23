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Около пяти тысяч пирогов представили на празднике в рамках «Шукшинских дней на Алтае»

редактор01 mins

22 июля в крае прошли финальные события пятидневного фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» . В этом году в Сростках во второй раз провели праздник пирога . Он стал еще более масштабным.

Праздник прошел на стадионе и объединил интерактивные площадки всех 15 сельских администраций Бийского района. Также к ним присоединились представители Советского района.

Председатель комитета по культуре администрации Бийского района Татьяна Чертова отмечает, что в первую очередь праздник пирога – культурное событие . Для гостей приготовили творческую программу и за участие в играх, конкурсах, викторинах, связанных с темой кулинарии, угощали выпечкой. На площадках пели, танцевали, водили хороводы. Гости фестиваля делали снимки в фотозонах.

По словам организаторов, на празднике представили около пяти тысяч пирогов на любой вкус, разных размеров и форм. Помимо стандартных с картофелем, капустой, рыбой, мясом, гостям предложили пироги с ягодами (вишня, малина, черемуха, земляника, ирга, калина), курагой и орехами, а также фасолью, ревенем и апельсином, морковью, щавелем и так далее. Главным угощением стал четырехметровый пирог .

Участникам фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» предложили поделиться секретами удачной выпечки. На большом стенде все желающие могли написать свои любимые рецепты. Организаторы планируют выпустить книгу, в которую войдут кулинарные советы гостей Сросток.

Татьяна Чертова уверена, что в следующем году праздник пирога станет еще масштабнее и интереснее: «Мы планируем развивать эту площадку. Хотим пригласить представителей близлежащих районов».

Фото: Михаил Литвинов

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