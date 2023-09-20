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Омбудсмен рассказала о работе по возвращению 15 российских детей с Украины - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Омбудсмен рассказала о работе по возвращению 15 российских детей с Украины

ГОРНЯК2201 mins

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото

Единичные контакты между российской и украинской сторонами происходят по передаче детей и восстановлению их связи с законными представителями, в настоящий момент идет работа по возвращению 15 российских детей, находящихся на территории Украины, на родину, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Мария Львова-Белова.

“У нас есть прямой контакт с украинской стороной. Оттуда поступают единичные случаи. И я на самом деле благодарна коллегам, потому что есть дети российские на территории Украины, это двусторонняя история. Сейчас у нас в работе 15 детей, которых нам нужно вернуть на территорию России, поэтому мы с коллегами в прямом контакте, оперативно обрабатываем документы, прорабатываем гуманитарные коридоры, которые позволяют нам быстро приехать к законному представителю и забрать ребенка”, – рассказала Львова-Белова в эфире радиостанции W Radio.

Детский омбудсмен добавила, что эти случаи единичны и ни о каких сотнях и тысячах речи не идет.

Взято отсюда
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