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“Он был прав”. В США заявили об отчаянии Запада из-за хода Путина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Запад пытается отчаянно догнать Россию по выпуску снарядов, чтобы обеспечить дальнейшие поставки боеприпасов ВСУ, пишет журналист CNN Натан Ходж.

Президент Владимир Путин в выступлении на площадке клуба “Валдай” подчеркнул, что оружие у союзников Украины заканчивается: США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра в месяц, а ВСУ в день тратят до пяти тысяч.

По данным, которые приводит Ходж, ежемесячное производство в Соединенных Штатах в настоящее время составляет 28 000 снарядов.«

"Но <…> президент верно отметил тот факт, что США и их европейские союзники ведут отчаянную гонку против промышленной базы Москвы", — отметил он.

По мнению журналиста, Россия решила играть вдолгую, и последние события на Западе показывают, что эта стратегия может сработать. На прошлой неделе американский лидер Джо Байден подписал временный законопроект о бюджете, чтобы предотвратить приостановку работы правительства США. В него не вошел пункт о финансировании Украины, напомнил он.

Администрация Байдена подчеркивает, что поддержка восточноевропейской республики со стороны американского общества остается сильной, но отсутствие пункта о выделении средств Украине в законопроекте говорит о том, что время у Киева на исходе, резюмировал Ходж.

новости горняк
Взято отсюда
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