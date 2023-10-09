Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Запад пытается отчаянно догнать Россию по выпуску снарядов, чтобы обеспечить дальнейшие поставки боеприпасов ВСУ, пишет журналист CNN Натан Ходж.

Президент Владимир Путин в выступлении на площадке клуба “Валдай” подчеркнул, что оружие у союзников Украины заканчивается: США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра в месяц, а ВСУ в день тратят до пяти тысяч.

По данным, которые приводит Ходж, ежемесячное производство в Соединенных Штатах в настоящее время составляет 28 000 снарядов.«

"Но <…> президент верно отметил тот факт, что США и их европейские союзники ведут отчаянную гонку против промышленной базы Москвы", — отметил он.

По мнению журналиста, Россия решила играть вдолгую, и последние события на Западе показывают, что эта стратегия может сработать. На прошлой неделе американский лидер Джо Байден подписал временный законопроект о бюджете, чтобы предотвратить приостановку работы правительства США. В него не вошел пункт о финансировании Украины, напомнил он.

Администрация Байдена подчеркивает, что поддержка восточноевропейской республики со стороны американского общества остается сильной, но отсутствие пункта о выделении средств Украине в законопроекте говорит о том, что время у Киева на исходе, резюмировал Ходж.

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