08.10.2023

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Они плакали и целовали нам руки! Топчихинские социалисты привезли старикам из приюта “Золотая осень” овощи, хорошее настроение и русские песни

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Каждый год в месячник пожилого человека местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ старается уделить внимание пожилым людям, находящимся в соцучреждениях. В этом году партийцы побывали в селе Парфеново в гостях у приюта “Золотая осень”.

Привезли старикам овощи, исполнили наши русские песни, поплакали, посмеялись. “Встреча получилась по-настоящему душевной, – делится впечатлениями руководитель местного отделения партии в Топчихинском районе Елена Кочетова. – Они плакали и целовали нам руки. Я очень была растрогана. Людям просто необходимо внимание и теплота человеческих отношений! Ведь многие из стариков одиноки“.

Также социалисты отметили работу директора приюта Кокареву Ларису Владимировну, вручив ей Благодарственное письмо от депутата Госдумы, лидера регионального отделения партии в Алтайском крае Александра Терентьева за бережное отношение к людям и заботу о пожилых!

Взято отсюда

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