Они следующие. В США раскрыли, где еще может начаться большой конфликт

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане. Архивное фото

Следующий глобальный конфликт может вспыхнуть на Тайване, заявил сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик.«”Тайвань следующий”, — написал он в соцсети Х.

По его мнению, каждое крупное вооруженное столкновение в мире — это следствие слабости Соединенных Штатов.

В субботу Израиль подвергся масштабным ракетным ударам из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных атак проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа 2022 года. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань — красная линия в китайско-американских отношениях, “которую нельзя пересекать”. Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу “одного Китая”.

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