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“Они за Путина”. Киевский эксперт назвал крупнейшие страны врагами Украины

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Рабочие устанавливают герб Украины на монумент “Родина-мать” в Киеве. Архивное фото

Китай, Индия и Бразилия поддерживают Россию, поэтому их можно назвать врагами Украины, заявил экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.«”Такие большие страны, как Индия, Китай и Бразилия, они четко настроены на поддержку Москвы. То есть это, по сути, наши враги. Они открыто не позиционируют себя как противники Украины. Только благодаря тому, что на нашей стороне стояли США”, — уверен эксперт.

По его мнению, крупные государства стали более откровенно показывать свое отношение к Украине, поскольку даже Вашингтон постепенно отворачивается от киевских властей.

Ранее конгресс согласовал временный бюджет США, предотвратив перебои в финансировании правительства. В документ не вошла помощь Украине. В связи с началом нового финансового года 1 октября для выделения ассигнований требуется решение законодателей. Госдепу также пришлось заморозить долгосрочные контрактные проекты с Украиной из-за отсутствия согласованной конгрессом помощи Киеву. Кроме того, в Штатах истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ, принятый главой Белого дома Джо Байденом 9 мая 2022 года.

Взято отсюда
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