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Остановись, Джо. Американцы пришли в ужас из-за решения Байдена по Украине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент США Джо Байден. Архивное фото

Читатели Washington Post раскритиковали президента США Джо Байдена за подготовку нового многомиллиардного пакета помощи Украине и Израилю.

“Кто-нибудь, скажите ему, что деньги на деревьях не растут”, — возмутилась LUCY BRUNSON.«”Джо, Джо, мы поддерживаем двух союзников, ведущих дорогостоящие войны, которым не видно конца. И сегодня мы платим почти 700 миллиардов долларов одних процентов на наш национальный долг. А ты в такой ситуации хочешь ввести дополнительные миллиардные траты? Остановись, Джо, отдохни”, — написал JSSargent.

“Текущий дефицит бюджета у Байдена рекордный! Проценты достигли исторического максимума, а высокие процентные ставки ввергнут нас в гибельный водоворот”, — предположил Canuck09.

“50 миллиардов сюда, 50 миллиардов туда, 50 миллиардов еще куда-нибудь. Либералы раздают чужие деньги как конфеты на Хеллоуин”, — пишет пользователь Red Wave.

“Наши дети в Средиземноморье сбивают ракеты и беспилотники, которые летят не на нас и не на них. Каких событий мы ждем здесь? Мы ввязываемся в войну, которая не имеет к нам отношения. А когда они начнут убивать наших детей, мы захотим око за око, зуб за зуб”, — отметила Donna Rogers.

Ранее Washington Post сообщила, что глава Белого дома готовит предложение о выделении примерно 50 миллиардов долларов на неотложные внутренние потребности, о чем рассказали два осведомленных источника. Несколькими днями ранее он объявил, что направит запрос примерно на сто миллиардов долларов для урегулирования кризисов на Украине и в Израиле, а также для решения других приоритетных международных проблем.

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новости Локтевский
Взято отсюда
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