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“Отказались взлетать”. В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Боевая работа самоходной артиллерийской установки “Мста-С” в зоне проведения спецоперации. Архивное фото

Российская армия проводит операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.«

"Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск. Они могут сделать это сейчас с большим размахом, потому что у ВСУ не осталось никакой авиации", — рассказал эксперт.

По его словам, из-за активных действий российских сил противовоздушной обороны многие украинские пилоты просто-напросто отказались взлетать на своих истребителях, поскольку зенитные ракетные комплексы (ЗРК) “сжигают” их моментально.

ВСУ в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба “Валдай”, что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.

новости Алтайский
Взято отсюда
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