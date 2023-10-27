Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сказала РИА Новости, что информация о том, что она якобы уйдёт на пенсию после президентских выборов и единого дня голосования 2024 года – полная чушь.

“Чушь полная. Не дождутся”, – ответила Памфилова на вопрос о том, действительно ли планировала глава ЦИК РФ уйти на пенсию после региональных выборов в сентябре 2024 года.

Ранее в телеграм-канале Brief появилась информация о том, что глава ЦИК Элла Памфилова после мартовских выборов президента РФ в 2024 году и осеннего единого дня голосования может покинуть свой пост и уйти на пенсию.

Горняк22

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