Парламент поддержит документ об отзыве ратификации ДВЗЯИ, заявил сенатор

Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото

Если президент РФ Владимир Путин внесет в Госдуму документ об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), парламентарии его поддержат, уверен первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее в ходе заседания Международного дискуссионного клуба “Валдай” президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, не ратифицировавших документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать.

“Я думаю, правильно, отозвать ратификацию. Потому что, к сожалению, наши американские партнеры увещеваний наших не слышат. Значит, отвечать надо им жестко. Они только жесткий ответ могут воспринять”, – заявил сенатор РИА Новости.

Вносить ли в Госдуму такую инициативу, по словам Джабарова, это глава государства должен решить, это его прерогатива. “Если документ поступит в Госдуму, парламентарии его поддержат, я не сомневаюсь”, – заключил политик.

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