Первое видео с Пригожиным из Белоруссии

Глава ЧВК “Вагнер” выступил перед бойцами в Беларуси по случаю передачи флага “Вагнер” из базы в Краснодарском Молькино в новый полевой лагерь в Беларуси. Вот что он говорил:



— Вы сделали для России очень много. Сейчас, что происходит на фронте — это позор в котором нам не нужно участвовать. Надо дождаться момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение ,что мы будем находиться здесь в Беларуси какое-то время.

— За это время мы сделаем белорусскую армию второй армией мира. А если нужно, то вступимся за них, если это потребуется.

— Я всех хочу обратить внимание на то, что белорусы встретили нас не только как героев, но как братьев. Говорят, местные девушки шушукаются в магазинах, что “вагнера” приехали.

— Собираемся с силами, и в новый путь в Африку. И возможно вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя, и наш опыт.

Кроме Пригожина выступил командир «Вагнера» Дмитрий Уткин:



— Я и есть тот самый “Вагнер”, [в честь которого получило название ЧВК]. Спасибо за вашу работу. Благодаря вам имя ЧВК “Вагнер” прогремело на весь мир. Это не конец. Это только начало самой большой работы, которая будет проведена совсем скоро.