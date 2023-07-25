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Первый шаг в яркую и интересную научную жизнь

редактор01 mins

Студенческое научное общество Алтайского филиала Президентской академии – это самостоятельное структурное объединение, члены которого ежегодно участвуют в более 100 научных конференций на региональном, всероссийском и международном уровнях. Кроме того, активисты СНО активно организовывают научные викторины, олимпиады и конкурсы для студентов академии и других вузов.

Так, за годы деятельности, СНО сотрудничает более чем с 10 учебными заведениями Алтайского края и страны в целом: Алтайский государственный университет, Алтайский государственный медицинский университет, Каменский педагогический колледж и многие другие.

Отметим, что члены Студенческого научного общества ежегодно поощряются в стенах академии, например, фото активистов размещается на доске почёта филиала, ребята получают повышенную академическую стипендию, 10 % скидку на оплату обучения, единоразовую выплату 30 тыс. рублей для участия в форумах и конференциях и многое другое.

К преимуществам СНО относятся важные аспекты, которые развивают студента как профессионала в своей области. Например, Студенческое научное общество помогает развивать навыки ораторского мастерства и публичного выступления, учит где и как правильно искать необходимую и актуальную информацию. Объясняет, как в соответствии с требованиями и установленными ГОСТами оформлять свои письменные работы, публиковать научные труды в сборниках РИНЦ и ВАК. Конечно, ребята учатся взаимодействовать с разными людьми, которые находятся в жюри на конференциях, грамотно отвечать на их вопросы и демонстрировать уровень своих знаний. Членство в СНО, помимо указанных положительных моментов, также позволяет студенту найти своих единомышленников и друзей в числе других активистов.

Студенческое научное общество Алтайского филиала РАНХиГС – это первый шаг в яркую и интересную научную жизнь, которая позволяет студентам знакомиться с новыми людьми по всей России и взаимодействовать с преподавателями филиала при подготовке научных трудов. За 3 года работы Студенческого научного общества его активистами в разные периоды времени было больше 300 человек. 

Я была руководителем и членом Студенческого научного общества три года из четырех учебных. Могу уверенно сказать, что СНО дало мне очень многое. Благодаря активной деятельности, я была занесена на доску почета, заняла 1 место в конкурсе на звание «Лучший активист» в номинации «Научная деятельность» и стала Лучшим студентом Алтайского филиала РАНХиГС, кроме того, было еще множество различных побед.

Все те годы, что я писала и публиковала научные статьи, принесли свои плоды, когда я писала выпускную квалификационную работу, которую в итоге защитила на «отлично». Могу с уверенностью сказать, что все мои победы и полученные навыки – благодаря СНО. Будьте уверены, если вы ступили в ряды Студенческого научного общества, вы безусловно сделали первый и уверенный шаг, чтобы действительно стать лидером!

Юлия Валова Выпускница академии 2023 года

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