16.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Майкл Кейн объявил о завершении карьеры в 90 лет
Общество
Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам
Общество
Путин и Си Цзиньпин уделят особое внимание обстановке в мире, заявил Песков
Политика
Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко
Новости Алтай
Мост в Тогульском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры
Политика
Российский посол назвал эффективный механизм корейского урегулирования

Коллекция категорий

Бизнес189 Новости
Здоровье441 Новости
Новости Алтай1943 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование228 Новости
Общество457 Новости
Объявления80 Новости
Политика401 Новости
Спорт261 Новости
Платим за интересные новости!

Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу с глазу на глаз

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото

Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин найдут время для доверительного общения с глазу на глаз, несмотря на то, что на форум “Один пояс, один путь” приедет много высоких гостей, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Третий форум международного сотрудничества “Один пояс, один путь”, который планирует посетить глава российского государства, пройдет в Пекине 17-18 октября.

“В гостях у председателя Си будет очень много гостей. Хотя президент Путин будет главным гостем. Но то, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз – в этом у меня нет сомнений”, – сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе “Москва. Кремль. Путин” на канале “Россия 1”.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости