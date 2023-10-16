Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу с глазу на глаз

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото

Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин найдут время для доверительного общения с глазу на глаз, несмотря на то, что на форум “Один пояс, один путь” приедет много высоких гостей, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Третий форум международного сотрудничества “Один пояс, один путь”, который планирует посетить глава российского государства, пройдет в Пекине 17-18 октября.

“В гостях у председателя Си будет очень много гостей. Хотя президент Путин будет главным гостем. Но то, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз – в этом у меня нет сомнений”, – сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе “Москва. Кремль. Путин” на канале “Россия 1”.

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