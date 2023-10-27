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Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая

редактор ГОРНЯК2201 минуты

«Фонтанка»: в Петербурге таксист вытащил из Невы тонувшего гражданина Китая

В Петербурге таксист спас тонувшего в Неве китайца. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел 27 октября на набережной Лейтенанта Шмидта. Таксист приехал на вызов и увидел девушку азиатской внешности, которая подбежала к автомобилю и начала просить о помощи.

Мужчина вышел из машины и последовал за девушкой. Она привела его к дрейфующему в Неве юноше. После этого таксист взял в автомобиле трос и начал пытаться вытащить молодого человека. С третьей попытки мероприятие увенчалось успехом.

Вскоре на место прибыла скорая помощь и сотрудники полиции. При помощи переводчика спасенный из реки гражданин Китая объяснил, что поскользнулся.

Ранее нырнувший в Неву пьяный петербуржец чуть не разбился о бетонную ступень.

новости Локтевский

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