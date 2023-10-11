“Полная неожиданность”. В США заявили о кошмарном ударе по Байдену

Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле. Архивное фото

Эскалация конфликта в Израиле — это катастрофичный сценарий для президента США Джо Байдена перед выборами, пишет журналист Дэниел Буш в статье для Newsweek.«”Разрушительная атака ХАМАС на Израиль сталкивает Белый дом с перспективой потенциальной региональной войны, которая поглотит администрацию президента США на несколько недель или месяцев. Это станет наихудшим внешнеполитическим кризисом для Байдена в период, когда он начинает предвыборную кампанию”, — говорится в статье.

Как отмечается в публикации, разрастание кризиса и вовлечение в боевые действия региональных игроков и крупных держав будет кошмаром для американского лидера. Повышение цен на энергоносители, а также ухудшающаяся ситуация с заложниками станут еще одним серьезным политическим вызовом для Байдена, считает Буш.

По информации издания, обострение на Ближнем Востоке стало полной неожиданностью для Белого дома и застало всех врасплох.

“Администрация Байдена рассматривает ситуацию в регионе как помеху. Нападение ХАМАС отвлекает от того, на чем хотят сосредоточиться высокопоставленные помощники президента, а именно — от соперничества великих держав, борьбы с Китаем и, очевидно, украинского конфликта”, — резюмируется в статье.

В субботу 7 октября Израиль подвергся масштабным ракетным ударам из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных атак проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.

горняк

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