11.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Образование
На юге Украины объявили воздушную тревогу
Спорт
Израиль сообщил, что число погибших в результате атаки ХАМАС выросло до 1200 человек
Образование
Журналиста из США сильно впечатлило уничтожение «Ланцетом» на аэродроме самолета ВСУ
Образование
Израиль сообщил, что число погибших в результате атаки ХАМАС выросло до 1200 человек
СВО
Журналиста из США сильно впечатлило уничтожение «Ланцетом» на аэродроме самолета ВСУ
СВО
На юге Украины объявили воздушную тревогу

Коллекция категорий

Бизнес175 Новости
Здоровье406 Новости
Новости Алтай1626 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование211 Новости
Общество428 Новости
Объявления80 Новости
Политика363 Новости
Спорт251 Новости
Платим за интересные новости!

“Полная неожиданность”. В США заявили о кошмарном ударе по Байдену

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле. Архивное фото

Эскалация конфликта в Израиле — это катастрофичный сценарий для президента США Джо Байдена перед выборами, пишет журналист Дэниел Буш в статье для Newsweek.«”Разрушительная атака ХАМАС на Израиль сталкивает Белый дом с перспективой потенциальной региональной войны, которая поглотит администрацию президента США на несколько недель или месяцев. Это станет наихудшим внешнеполитическим кризисом для Байдена в период, когда он начинает предвыборную кампанию”, — говорится в статье.

Как отмечается в публикации, разрастание кризиса и вовлечение в боевые действия региональных игроков и крупных держав будет кошмаром для американского лидера. Повышение цен на энергоносители, а также ухудшающаяся ситуация с заложниками станут еще одним серьезным политическим вызовом для Байдена, считает Буш.

По информации издания, обострение на Ближнем Востоке стало полной неожиданностью для Белого дома и застало всех врасплох.

“Администрация Байдена рассматривает ситуацию в регионе как помеху. Нападение ХАМАС отвлекает от того, на чем хотят сосредоточиться высокопоставленные помощники президента, а именно — от соперничества великих держав, борьбы с Китаем и, очевидно, украинского конфликта”, — резюмируется в статье.

В субботу 7 октября Израиль подвергся масштабным ракетным ударам из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных атак проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.

горняк
Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости