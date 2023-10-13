“Поставим новейшее оружие”. Россия и Киргизия создают единую систему ПВО

Накануне саммита СНГ Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Переговоры завершились подписанием и ратификацией важных соглашений в разных сферах — от экономики до “оборонки”. О чем шла речь — в материале РИА Новости.

Встреча назрела давно

Визит в Бишкек — первая зарубежная поездка российского лидера в этом году. По прибытии Путин возложил венки к мемориальному комплексу “Ата-Бейит” (“Могила отцов”), посвященному жертвам политических репрессий 1930-х и восстания 1916-го. Жапаров принял его в государственной резиденции “Ала-Арча”. Почетный караул президент России приветствовал по-киргизски: “Салам, аскер”.Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года, расположенному на территории комплекса “Ата-Бейит”

“Я очень рад сегодня быть в Кыргызстане”, — сказал Путин. Жапаров ответил, что очень ценит отношения с Москвой. “Для укрепления союзничества и стратегического партнерства Кыргызстана и России имеются крепкая основа и широкие перспективы”, — подчеркнул он. Обратив внимание на развитие народной дипломатии, упомянул строительства русских школ в республике. По проекту “Российский учитель за рубежом” в Киргизию направили более 100 педагогов.

За укрепление межгосударственных отношений Путин наградил Жапарова орденом Почета. Российский лидер отметил активность Жапарова в вопросе интеграции евразийского пространства и заверил, что Киргизия может рассчитывать на такую же конструктивность и заинтересованность с российской стороны.

Единая позиция

Обсудив региональные и глобальные проблемы, главы государств констатировали: позиции во многом совпадают. Путин напомнил, что Россия и Киргизия координируют работу в ООН и на других международных площадках, в том числе в ШОС и СНГ. Москва высоко оценивает работу Бишкека в качестве председателя СНГ. “Россия принимает у Киргизии эстафетную палочку, — уточнил президент. — Будет председательствовать в 2024-м”.Президент РФ Владимир Путин на российско-киргизских переговорах в Бишкеке

Путин также принял участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской авиабазы в Канте. Аэродром в этом городе сыграл важную роль при отражении вторжения в Баткенскую область международных террористов в 1999-м и 2000-м. После этого по просьбе киргизских властей там создали военную базу, которую Владимир Путин и президент Киргизии Аскар Акаев официально открыли 23 октября 2003-го.

“Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью”, — подчеркнул Путин. Он поблагодарил киргизский народ за доброе отношение к российским военным и их семьям.

Москва намерена обеспечить форпост самым современным вооружением. “Руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием, будем делать все необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих”, — сказал президент.Авиабаза “Кант” в Киргизии

По словам Жапарова, “Кант” служит сдерживающим фактором для террористической и экстремистской угрозы в регионе. Россия и Киргизия условились расширить сотрудничество в военной и военно-технической сферах. Большим достижением для обеих сторон стало соглашение о формировании совместной системы ПВО, которое сегодня ратифицировала Киргизия. Бишкек предоставит земельный участок площадью в пять гектаров рядом с российской авиабазой.

“Убежден, что созданная региональная система противовоздушной обороны будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз и будет способствовать укреплению взаимоотношений в военной сфере”, — заявил Жапаров.

О чем еще договорились

Поговорили и об экономике. Россия — крупнейший инвестор в Киргизии (36 процентов вложений). В республике 800 предприятий с российским участием. До конца года Бишкек получит 1,2 миллиона тонн топлива по льготной цене. Путин сообщил, что за первые шесть месяцев 2023-го взаимный товарооборот вырос на 17,9 процента, хотя и в прошлом году был рекорд — 3,4 миллиарда долларов.Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии подписания совместных документах по итогам российско-киргизских переговоров в Бишкеке

Надо достичь пяти миллиардов. “Мы сошлись во мнении, что объем товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который у нас имеется”, — пояснил Жапаров. Путин указал на расчеты в нацвалютах. “Доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83 процентов”.

Также заключили межправительственное соглашение о Киргизско-российском славянском университете, который отмечает тридцатилетие. Решили взаимодействовать в вопросах обеспечения биологической безопасности. Документ о сотрудничестве на 2024-2025-й подписали министерства юстиции.Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров

Министерство природных ресурсов и экологии приняло меморандумы о взаимопонимании с Минсельхозом и Министерством природных ресурсов Киргизии. Также утвердили протокол о намерениях между Министерством образования и науки и МГУ имени М. В. Ломоносова.

Карабах и миротворцы

Позже Путин встретился с руководителем Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев, а также возвращение карабахских армян в места их проживания. Причем по инициативе Путина главы государств после переговоров с участием делегаций пообщались тет-а-тет.

“Вопрос номер один — это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная”, — сказал российский лидер. Алиев согласился, добавив, что вопросов много: “Мы с коллегами поговорим по двусторонней повестке дня, тем более что у нас есть о чем поговорить”. Азербайджанский руководитель отметил, что между Москвой и Баку в этом году очень впечатляющие результаты по товарообороту, промышленной кооперации и сотрудничеству в транспортной сфере.

Горняк22

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