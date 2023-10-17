Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото

Украина может лишиться доступа к Черному мою после контрнаступления российских военных, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью Youtube-канал Dialogue works.«

"Скорее всего, мы скоро увидим российское наступление. Украина уже лишилась ключевых территорий на востоке и юге. Она может потерять доступ к Черному морю и остаться без выхода к нему", — указал он.

По его словам, украинское руководство и его союзники в НАТО потерпели крупное фиаско в конфликте с Россией, в результате чего Киеву пришлось перестраивать свою армию уже в третий раз.«

"Зеленский явно рассчитывал, что Запад его защитит, и он сможет с помощью его помощи добиться успеха. Но в результате он получил гору мертвых украинцев", — резюмировал дипломат.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе “Москва. Кремль. Путин” на канале “Россия 1” заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба “Валдай”, Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

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