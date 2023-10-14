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Правительство одобрило проект договора об организации по русскому языку

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Правительство России. Архивное фото

Правительство России одобрило проект договора об учреждении Международной организации по русскому языку, он будет предложен президенту РФ Владимиру Путину для подписания, соответствущее постановление размещено на официальном сайте официального опубликования правовых актов.

“Одобрить представленный министерством иностранных дел РФ согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Договора об учреждении Международной организации по русскому языку… Представить президенту РФ предложение о подписании указанного Договора”, – говорится в документе.

Уточняется, что создаваемая международная межправительственная организация обладает международной правосубъектностью и не направлена на получение прибыли.

Целями организации являются развитие и укрепление дружественных отношений, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между всеми участниками договора, в том числе по вопросам продвижения и использования русского языка.

К договору могут присоединиться и другие государства, “готовые принять на себя обязательства, вытекающие из настоящего договора”.

Отмечается, что договор заключается на неопределенный срок, и каждая сторона может выйти из него, направив письменное уведомление не позднее шести месяцев до выхода и “урегулирование обязательства, возникшие за время действия настоящего договора”.

Горняк22
Взято отсюда
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