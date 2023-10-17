Юрий Шамков награжден Благодарностью Алтайской краевой избирательной комиссии за организацию и успешную работу на выборах Общественного штаба наблюдения при Общественной палате Алтайского края.

Данная оценка — результат большого коллективного труда, который реализовался в работе на выборах разного уровня, начиная с 2018 года. Тогда, в период проведения президентских выборов, в соответствии с новациями в законодательстве, на базе Армянского национально-культурного центра в Барнауле был создан наблюдательный штаб. В работе штаба принимают участие члены Общественной палаты, преподаватели-юристы и студенты старшекурсники РАНХИГС и Алтайского государственного университета.

Сегодня на заседании обновившегося 8 состава Общественной палаты региона, на которое были приглашены руководитель и представители Алтайского крайизбиркома, а также гости из Славяносербского района Луганской народной Республики. Гостям, сотрудникам избирательных комиссий, из нового региона-побратима Алтайского края председатель краевой Общественной палаты пожелал здоровья, покоя и чистого неба над головой.

Председатель Алтайского крайизбиркома Ирина Акимова в свою очередь пожелала дальнейшей успешной совместной работы с институтом общественных наблюдателей, делающих избирательный процесс прозрачным, легитимным и привлекательным для граждан.

Также на заседании были вручены удостоверения вновь избранному составу Общественной палаты края.

SM News

горняк



Взято отсюда