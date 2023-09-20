Президент США Байден снова назвал Владимира Путина диктатором - ГОРНЯК22

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До этого в 2021 году Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, является ли Путин убийцей. Путин тогда прокомментировал это поговоркой: “Кто так обзывается, тот так и называется”

Президент США Джо Байден во второй раз назвал российского президента Владимира Путина диктатором, сообщает “РБК” со ссылкой на Reuters.

“Я не встану на сторону таких диктаторов, как Путин. Может быть, Трамп и его друзья по MAGA могут преклониться, но я этого не сделаю“, – заявил он.

По словам 80-летнего американского лидера, некоторые люди уделяют чрезмерное внимание его возрасту, тогда как Дональд Трамп хочет разрушить демократию в США.

Напомним, что впервые Джо Байден позволил себе такие высказывания вскоре после начала спецоперации на Украине. Он назвал президента России “смертоносным диктатором” и “чистейшим бандитом”. За день до этого он охарактеризовал Путина как “военного преступника” и “мясника”.

В Кремле, в свою очередь, назвали такие заявления абсолютно непозволительными. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что глава государства, которое сбросило атомную бомбу на Японию, не имеет права на подобные слова. Он также отметил, что подобные высказывания не лучшим способом влияют на отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее в США назвали дату возможного начала войны с Россией. По мнению американского журналиста Такера Карлсона, администрации Байдена нужна война, чтобы сохранить власть в стране.