При поддержке ООО «Карым» инвалиды из Республики Алтай посетили Казанский Кремль

Делегация Алтайской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов» из 10 человек, благодаря финансовой поддержке ООО «Карым» в лице исполнительного директора Аминова Анвара Султановича, побывала в Республике Татарстан, в рамках сотрудничества между двумя республиками.

На днях, полные положительных эмоций, люди с ограниченными возможностями здоровья, но большой душой и добрым сердцем, вернулись домой на Алтай, рассказав редактору Информационному Интернет-порталу «Новости Алтая» о своих впечатлениях от поездки.

Людмила Рыспаева, председатель республиканского отделения «Всероссийское общество инвалидов Республики Алтай: «Это волшебное путешествие в прекрасную Казань произошло исключительно благодаря Анвару Султановичу Аминову и его ООО «Карым». Мы знакомы с ним около месяца, но мне кажется, что этого человека знаем уже всю жизнь. Мы праздновали 35-летие общества инвалидов, искали подарки для участников. В «Голубом Алтае» провели торжественную часть, было порядка 150 участников мероприятия. Анвар Султанович сделал подарок каждому. После этого пригласил нас посетить город Казань в составе делегации из 10 человек. Буквально после завершения нашего фестиваля оказались в Казани. У нас были прогулки по городу и Казанскому Кремлю. Провели круглый стол, коворкинг для людей с инвалидностью. Нам рассказали и показали, как в Республике Татарстан работают с теми, кто имеет проблемы со здоровьем. Подписали соглашение об обмене делегациями по линии Казань — Республика Алтай. Огромная благодарность организаторам: Ксении, помощнице Анвара Султановича, заместителю Премьер-министра Республики Татарстан Василю Шайхразиеву и Министру труда занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмире Зариповой. А также низкий поклон Всемирному конгрессу татар в лице заместителя руководителя Исполнительного комитета Фархаду Латыпову. Отдельная благодарность Ирине из кампании «Особый тур» (занимается социальным туризмом), которая полностью нас везде сопровождала. Искренне благодарим и желаем Анвару Султановичу Аминову продолжения таких добрых дел. Это человек, который умеет дарить счастье». Sm news

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