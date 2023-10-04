04.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Бийские школьники строят будки и шьют бандажи для бездомных кошек и собак.
Новости Горняк
В Локтевском районе отремонтируют 60-летний Дом Культуры
Новости Алтай
В Новосибирской области 14-летняя школьница пыталась убить сверстницу канцелярским ножом
Новости Горняк
В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками
Новости Алтай
В Рубцовске задержали террориста! Видео
Новости Алтай
Скульптуру из 11 тысяч гаек создал барнаулец. Моделью выступила жена мастера

Коллекция категорий

Бизнес149 Новости
Здоровье313 Новости
Новости Алтай1375 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование158 Новости
Общество374 Новости
Объявления80 Новости
Политика290 Новости
Спорт211 Новости
Платим за интересные новости!

При поддержке ООО «Карым» инвалиды из Республики Алтай посетили Казанский Кремль

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Делегация Алтайской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов» из 10 человек, благодаря финансовой поддержке ООО «Карым» в лице исполнительного директора Аминова Анвара Султановича, побывала в Республике Татарстан, в рамках сотрудничества между двумя республиками.

На днях, полные положительных эмоций, люди с ограниченными возможностями здоровья, но большой душой и добрым сердцем, вернулись домой на Алтай, рассказав редактору Информационному Интернет-порталу «Новости Алтая» о своих впечатлениях от поездки.

Людмила Рыспаева, председатель республиканского отделения «Всероссийское общество инвалидов Республики Алтай: «Это волшебное путешествие в прекрасную Казань произошло исключительно благодаря Анвару Султановичу Аминову и его ООО «Карым». Мы знакомы с ним около месяца, но мне кажется, что этого человека знаем уже всю жизнь. Мы праздновали 35-летие общества инвалидов, искали подарки для участников. В «Голубом Алтае» провели торжественную часть, было порядка 150 участников мероприятия. Анвар Султанович сделал подарок каждому. После этого пригласил нас посетить город Казань в составе делегации из 10 человек. Буквально после завершения нашего фестиваля оказались в Казани. У нас были прогулки по городу и Казанскому Кремлю. Провели круглый стол, коворкинг для людей с инвалидностью. Нам рассказали и показали, как в Республике Татарстан работают с теми, кто имеет проблемы со здоровьем. Подписали соглашение об обмене делегациями по линии Казань — Республика Алтай. Огромная благодарность организаторам:  Ксении, помощнице Анвара Султановича, заместителю Премьер-министра Республики Татарстан Василю Шайхразиеву и Министру труда занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмире Зариповой. А также низкий поклон Всемирному конгрессу татар в лице заместителя руководителя Исполнительного комитета Фархаду Латыпову. Отдельная благодарность Ирине из кампании «Особый тур» (занимается социальным туризмом), которая полностью нас везде сопровождала. Искренне благодарим и желаем Анвару Султановичу Аминову продолжения таких добрых дел. Это человек, который умеет дарить счастье». Sm news

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости