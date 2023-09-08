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Принципы марксистской теории познания

ГОРНЯК2201 mins

8 сентября состоится очередное занятие Марксистского кружка по теме: Принципы марксистской теории познания.

Продолжаем знакомство с главным философским трудом В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». В своей работе Владимир Ильич особое внимание уделил критике махистской теории познания, на основе которой раскрыл философскую концепцию отражения и принципы познания диалектического материализма. Начало в 18:00 в Алтайском крайкоме КПРФ – ул. Деповская, 22 (Ленинская комната). Фото: Ленин за работой над книгой «Материализм и эмпириокритицизм» в Женевской библиотеке. Худ. П.П. Белоусов, 1978 г.

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